Українська розвідка знає про угоду між Москвою та Тегераном про виробництво дронів-камікадзе на території Росії

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що Росія планує розгорнути власне виробництво дронів-камікадзе у Тольятті. Про це Данілов розповів під час національного телемарафону.

За його словами, українська розвідка знає про угоду між Москвою та Тегераном про виробництво дронів-камікадзе на території Росії, а одним з міст де планують виробляти безпілотники є Тольятті.

«Одне з міст – це Тольятті, де вони збираються все це робити, є й інші міста. Наша розвідка по багатьох питаннях працює просто бездоганно, і ми заздалегідь розуміємо, які кроки вони можуть для себе відпрацьовувати», – сказав Данілов.

Він додав, що після того, яку в іранських дронах було виявлено запчастини виробництва західних компаній, виробники БПЛА можуть зіткнутися із дефіцитом цих комплектуючих.

«Коли ми почали збивати іранські дрони, ми звернули увагу на комплектацію певних компаній, які не мали б поставляти ці комплектувальні до Ірану. Як вони там опинилися, зараз з'ясовують багато розвідок. Але після того, як це стало публічно відомо, я не думаю, що компанії, які їх постачали, будуть продовжувати це робити. Тоді з чого будуть складати свої дрони – це велике питання», – зазначив Данілов.

Як інформував ZAXID.NET, 1 та 2 січня, росіяни масово атакували Україну безпілотниками. 1 січня ППО збила 45 ударних БпЛА, над Києвом – 23 повітряні цілі. 2 січня більшість дронів були скеровані у напрямку столиці. За добу ворог завдав 28 авіаційних ударів, з них 27 – по цивільній інфраструктурі безпілотниками «Шахед-136». Усіх їх було збито.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю The New York Times 23 грудня 2022 року розповів, що влітку Росія домовилася з Іраном про постачання 1700 БпЛА «Shahed» і вже використала 540 цих безпілотників. Вартість виробництва одного «Shahed» становить близько 7000 доларів, у Росію їх постачають партіями.

Разом з тим газета The Washington Post у листопаді 2022 року повідомила, що Росія домовилась із Іраном про спільне виробництво ударних безпілотників і таке виробництво може бути розгорнуте на території РФ упродовж місяця.