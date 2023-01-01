У перший день нового 2023 року росіяни почали атакувати Україну у першу ж годину доби. Після опівночі була оголошена повітряна тривога у всіх регіонах. У ніч з 31 грудня на 1 січня російські окупанти атакували Україну іранськими безпілотниками-камікадзе, протиповітряна оборона знищила 45 ударних БпЛА. Протягом доби росіяни завдали 35 авіаударів, 16 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, і по дитячій лікарні міста Херсон. Тим часом українська авіація завдала 13 ударів по районах скупчення загарбників, а ракетні війська та артилерія уразила два місця зосередження живої сили та військової техніки ворога.

ZAXID.NET підсумовує 312 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

У Києві вибухи пролунали близько 00:30 у різних районах. Сили ППО знищили 23 повітряні цілі. Постраждалих немає.

Також росіяни влучили в об’єкт критичної інфраструктури в Херсонській області і залишили обласний центр та населені пункти поруч без світла. По Херсонській обласній дитячій клінічній лікарні ворог випустив щонайменше сім снарядів, одна людина загинула.

У ніч на 1 січня росіяни обстріляли Нікополь. 48-річна жінка отримала осколково-опікове поранення очей. Пошкоджені житлові будинки, комерційні об’єкти, медзаклад, магазини, готель, аптеки. Вже надвечір росіяни знову обстріляли Нікопольщину, з важкої артилерії вони вдарили по Марганецькій та Мирівській громадах.

В Очакові близько п’ятої години ранку росіяни влучили в житловий сектор та будівлю пожежно-рятувальної частини.

А близько опівдня росіяни обстріляли місто Оріхів Запорізької області, загинула людина, ще троє отримали поранення.

Також ворог обстрілює з артилерії прикордонні села Чернігівської, Сумської та Харківської областей, Запоріжжя.

Попри величезні втрати особового складу (+760 вбитих російських військових за добу) армія РФ продовжує спроби наступу на Бахмутському напрямку.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 1 січня втрати Росії серед особового складу становлять понад 106 720 військових. Також було знищено: