Підсумки 312 дня війни
Наші перемоги і втратиОрися Шиян, 0
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У перший день нового 2023 року росіяни почали атакувати Україну у першу ж годину доби. Після опівночі була оголошена повітряна тривога у всіх регіонах. У ніч з 31 грудня на 1 січня російські окупанти атакували Україну іранськими безпілотниками-камікадзе, протиповітряна оборона знищила 45 ударних БпЛА. Протягом доби росіяни завдали 35 авіаударів, 16 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, і по дитячій лікарні міста Херсон. Тим часом українська авіація завдала 13 ударів по районах скупчення загарбників, а ракетні війська та артилерія уразила два місця зосередження живої сили та військової техніки ворога.
ZAXID.NET підсумовує 312 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.
Звідки атакували
У Києві вибухи пролунали близько 00:30 у різних районах. Сили ППО знищили 23 повітряні цілі. Постраждалих немає.
Також росіяни влучили в об’єкт критичної інфраструктури в Херсонській області і залишили обласний центр та населені пункти поруч без світла. По Херсонській обласній дитячій клінічній лікарні ворог випустив щонайменше сім снарядів, одна людина загинула.
У ніч на 1 січня росіяни обстріляли Нікополь. 48-річна жінка отримала осколково-опікове поранення очей. Пошкоджені житлові будинки, комерційні об’єкти, медзаклад, магазини, готель, аптеки. Вже надвечір росіяни знову обстріляли Нікопольщину, з важкої артилерії вони вдарили по Марганецькій та Мирівській громадах.
В Очакові близько п’ятої години ранку росіяни влучили в житловий сектор та будівлю пожежно-рятувальної частини.
А близько опівдня росіяни обстріляли місто Оріхів Запорізької області, загинула людина, ще троє отримали поранення.
Також ворог обстрілює з артилерії прикордонні села Чернігівської, Сумської та Харківської областей, Запоріжжя.
Попри величезні втрати особового складу (+760 вбитих російських військових за добу) армія РФ продовжує спроби наступу на Бахмутському напрямку.
Втрати російських окупантів
Станом на ранок 1 січня втрати Росії серед особового складу становлять понад 106 720 військових. Також було знищено:
- танків – 3 031 (+2);
- бойових броньованих машин (ББМ) – 6 084 (+9);
- артилерійських систем – 2 021 (+5);
- реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 423 (+0);
- засобів протиповітряної оборони – 213 (+0);
- літаків – 283 (+0);
- гелікоптерів – 269 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 1 792 (+46);
- крилатих ракет – 723 (+12);
- катерів/кораблів – 16 (+0);
- автомобільної техніки і цистерн з паливом – 4 720 (+13);
- спеціальної техніки – 181 (+1).