Один зі збитих безпілотників на спортивному майданчику в Києві

У новорічну річ сили протиповітряної оборони України збили 45 ударних безпілотників, які запустила Росія. Про це зранку неділі, 1 січня, повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Так, у ніч з 31 грудня 2022 на 1 січня 2023 року російські окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе іранського виробництва «Shahed-131/136». В результаті роботи протиповітряною обороною Повітряних Сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України знищено 45 ударних. БпЛА: 13 у 2022 році і 32 – у 2023-му.

Нагадаємо, що 31 грудня росіяни атакували ракетами та дронами територію Київ та область, Хмельницький, Запоріжжя та Миколаєв. У Києві від ракетного обстрілу загинув літній чоловік, ще 22 людини отримали поранення. У кількох областях працювали сили протиповітряної оборони: їм вдалося збити 12 ракет з 20.

Окрім того, одразу після настання 2023 року росіяни знову атакували дронами Київ та обстріляли Херсонщину.