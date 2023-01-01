Трьох людей госпіталізували після обстрілів Оріхова

У місті Оріхів Запорізької області внаслідок обстрілів росіян загинула людина, ще троє отримали поранення. Обстріл відбувся 1 січня близько 12:00.

«В Оріхів опівдні прилетіли «новорічні вітання» від росіян. Як наслідок, одна людина загинула, три поранені», – повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Наразі керівник області не повідомляє деталей та обставин обстрілу.

Наслідки обстрілів в місті Оріхів (фото Запорізької ОВА)

Нагадаємо, одразу після настання 2023 року росіяни атакували дронами Київ та обстріляли Херсонщину, під удар потрапила обласна дитяча клінічна лікарня, по якій ворог випустив сім снарядів. У новорічну річ сили протиповітряної оборони України збили 45 ударних безпілотників, які запустила Росія.