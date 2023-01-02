ППО вдалося збити всі 44 ворожі безпілотники, випущені по Україні цієї ночі

Уночі на понеділок, 2 cічня, Росія знову атакувала Київ дронами-камікадзе іранського виробництва «Shahed-131/136». У столиці пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури, що спричинило аварійні відключення світла та проблеми з теплопостачанням.

«В Києві та області працює ППО!», – повідомила після опівночі Київська міська військова адміністрація.

Згодом міський голова столиці Віталій Кличко підтвердив вибух в одному із районів міста. «Вибух у Деснянському районі Києва. Всі служби виїхали на місце. Деталі – згодом», – написав він.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко зазначив, що падіння уламків дрона на проїжджу частину в Деснянському районі пошкодило вікна в сусідньому будинку. У результаті постраждав 19-річний хлопець. Він отримав різану рану стопи, наступивши на уламки скла.

Під час нічної атаки пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, житлові будинки та господарчі споруди (фото Офісу генпрокурора)

Згодом Віталій Кличко уточнив, що в результаті нічного обстрілу столиці пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури. «В місті – аварійні відключення електроенергії. Відповідно є знеструмлені об‘єкти теплопостачання», – додав мер.

У ранковому зведенні генштабу ЗСУ розповіли, що за минулу добу росіяни завдали по Україні 51 авіаудар, у тому числі 44 – з безпілотників «Shahed-136». Усі вони були збиті підрозділами Сил оборони України.

«За інформацією сил ППО, вночі 40 дронів-камікадзе йшли на Київ. 15 знищили над сусідніми областями, 3 – на Київщині і 22 дрони – над столицею», – повідомив мер Віталій Кличко.

Нагадаємо, у новорічну ніч росіяни атакували Київ та область, Хмельницький, Запоріжжя та Миколаїв. Силам ППО вдалося знищити 45 ворожих безпілотників.