За два дні ворог запустив 80 іранських дронів-камікадзе на територію України

Президент України Володимир Зеленський застеріг про ймовірну підготовку росіян до масованої атаки України безпілотниками «Shahed» іранського виробництва. Про це він повідомив у своєму вечірньому відеозверненні 2 січня.

«Від початку року минуло лише два дні, а кількість збитих іранських дронів над Україною вже понад 80. І найближчим часом ця кількість може зрости. Бо цими тижнями ночі можуть бути доволі неспокійними. Ми маємо інформацію, що Росія планує тривалу атаку «Шахедами». Її ставка може бути на виснаження наших людей, ППО, енергетики», – зазначив Володимир Зеленський.

Він відзначив успішну роботу пілотів українських винищувачів та бійців мобільних вогневих груп, які знищують ці дрони. І наголосив, що зараз той час, коли всім, хто залучений до захисту неба, треба бути особливо уважними.

«Російському режиму потрібні мобілізаційні емоції. Щось таке, що вони хочуть демонструвати своїй країні, щоб брехати далі, нібито все у них іде "за планом"», – додав президент.

Нагадаємо, у перші дві ночі нового року, 1 та 2 січня, росіяни масово атакували Україну безпілотниками. 1 січня ППО збила 45 ударних БпЛА, над Києвом – 23 повітряні цілі. 2 січня більшість дронів були скеровані у напрямку столиці. За добу ворог завдав 28 авіаційних ударів, з них 27 – по цивільній інфраструктурі безпілотниками «Шахед-136». Усіх їх було збито.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю The New York Times 23 грудня 2022 року розповів, що влітку Росія домовилася з Іраном про постачання 1700 БпЛА «Shahed» і вже використала 540 цих безпілотників. Вартість виробництва одного «Shahed» становить близько 7000 доларів, у Росію їх постачають партіями.

Разом з тим газета The Washington Post у листопаді 2022 року повідомила, що Росія домовилась із Іраном про спільне виробництво ударних безпілотників і таке виробництво може бути розгорнуте на території РФ упродовж місяця.