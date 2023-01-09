За словами Джейка Саллівана, постачанням дронів Росії Іран може сприяти воєнним злочинам

За словами радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана, продаж Іраном бойових безпілотників Росії для використання проти України означає, що Тегеран може «сприяти широкомасштабним воєнним злочинам». Про це повідомляє «Європейська правда».

За словами Саллівана, Іран вирішив «піти шляхом, у якому їхня зброя використовується для вбивства цивільних осіб в Україні і має на меті занурити міста в холод і темряву, що, на наш погляд, ставить Іран у таке становище, коли він потенційно може сприяти широкомасштабним воєнним злочинам».

Радник Байдена нагадав, що США й союзники запровадили санкції проти Ірану для обмеження його здатності виготовляти й передавати дрони Росії, та визнав, що «спосіб, у який вони фактично здійснюють їх (операції з передавання дронів) фізично, робить фізичну заборону складним завданням».

Як зазначають американські ЗМІ, заява Саллівана стала одним із найбільш гострих звинувачень проти Ірану відтоді, як він почав надавати Росії зброю для підтримки її повномасштабного вторгнення в Україну.

Як інформував ZAXID.NET, 1 та 2 січня, росіяни масово атакували Україну безпілотниками. 1 січня ППО збила 45 ударних БпЛА, над Києвом – 23 повітряні цілі. 2 січня більшість дронів були скеровані у напрямку столиці. За добу ворог завдав 28 авіаційних ударів, з них 27 – по цивільній інфраструктурі безпілотниками «Шахед-136». Усіх їх було збито.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю The New York Times 23 грудня 2022 року розповів, що влітку Росія домовилася з Іраном про постачання 1700 БпЛА «Shahed» і вже використала 540 цих безпілотників. Вартість виробництва одного «Shahed» становить близько 7000 доларів, у Росію їх постачають партіями.

Разом з тим газета The Washington Post у листопаді 2022 року повідомила, що Росія домовилась із Іраном про спільне виробництво ударних безпілотників і таке виробництво може бути розгорнуте на території РФ упродовж місяця.