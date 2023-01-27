Іранські дрони-камікадзе вже кілька місяців атакують Україну

У російських військ лишилося безпілотників лише для кількох масштабних ударів. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що Під час масштабної атаки 26 січня українська ППО збила 47 російських ракет різного типу із 55 та всі 24 іранські безпілотники Shahed-136.

В ISW звернули увагу на інформацію міністра оборони України Олексія Резнікова, який повідомив, що станом на 7 січня на озброєнні російських військ залишилося 90 безпілотників іранського виробництва.

«Російські війська мають достатньо безпілотників лише для кількох масштабних ударів, якщо вони не отримають найближчим часом нову партію з Ірану. Голова російської Держдуми В'ячеслав Володін зустрівся з президентом Ірану Ібрагімом Раїсі в Тегерані 23 січня з метою розширення двостороннього співробітництва, під час розмов, які, можливо, включали обговорення надання Росії систем озброєнь іранського виробництва», – йдеться у звіті ISW.

Як повідомляв ZAXID.NET, у ніч на 26 січня російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131. За попередніми даними, ворог застосував 24 ударних безпілотники, усі вони були знищені українськими силами оборони.