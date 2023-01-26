Уламки збитої ракети над Київською областю, 26 січня 2023

Сили протиповітряної оборони під час масштабного ракетного удару Росії по Україні збили 47 ракет із 55, які випустили загарбники, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

«Противник здійснив 55 пусків ракет повітряного та морського базування (Х-101, Х-555, Х-47 «Кинджал», «Калібр», Х-59) з літаків Ту-95, Су-35, МіГ-31К та кораблів з акваторії Чорного моря. Силами і засобами протиповітряної оборони Збройних сил України знищено 47 крилатих ракет, 20 з них в районі столиці», – йдеться в повідомленні Залужного.

Крім того, за його словами, три із чотирьох керованих авіаційних ракет Х-59 не досягли своїх цілей.

У Повітряних силах конкретизували, які ракети і звідки випустили росіяни. Згідно з їхнім повідомленням, загарбники випустили:

Х-47 «Кинджал» – із двох літаків МіГ-31К;

крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 – із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з акваторії Каспійського моря;

крилаті ракети морського базування «Калібр» – із кораблів та підводних човнів з акваторії Чорного моря;

керовані авіаційні ракети Х-59 – із літаків Су-35.

«Загалом противник здійснив 55 пусків ракет різного базування (до 2 Х-47 “Кинджал”, до 40 КР “Х-101/Х-555”, до 9 КР “Калібр”, 4 КАР Х-59)», – додали в Повітряних силах.

Нагадаємо, зранку 26 січня Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Кілька російських ракет влучили в об’єкти енергетичної інфраструктури в Київській, Вінницькій та Одеській областях, також відомо про пошкодження на Київщині цивільних об’єктів.

Починаючи з 10 жовтня, це був тринадцятий за рахунком масований ракетний удар і другий у цьому році.