Дим у небі після вибуху у Дніпровському районі Києва, 26 січня 2023

Російські загарбники вранці в четвер, 26 січня, здійснили масштабну ракетну атаку на Україну. Їй передувала масована атака безпілотниками.

Одним з перших про те, що Росія запустила крилаті ракети, повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов о 08:02. Він закликав українців залишатися в Укритті. На той час майже по всій Україні оголосили повітряну тривогу. Згодом вона поширилася на західні регіони.

О 08:27 голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про перші збиття російських ракет.

О 08:38 голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив про рух кількох ворожих ракет у напрямку Житомирської області. Він закликав людей перебувати в укриттях. Пізніше голова Черкаської ОВА Ігор Табурець заявив про підвищену загрозу ракетного удару в області.

Вінницька область

О 08:59 вибухи було чутно у Вінниці, повідомило «Суспільне». Наразі подробиць немає. Мер Вінниці Сергій Моргунов розповів, що у місті було чути роботу ППО. Також про роботу військових у повітряному просторі Вінниччини написав голова ОВА Сергій Борзов. О 09:25 вибухи у Вінницькій області було чутно вдруге. За словами Моргунова, це також була робота ППО.

Згодом голова Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив, що в області є влучання ворожих ракет. За його словами, постраждалих немає, оперативні служби виїхали на місце.

Київ та Київська область

О 09:01 стало відомо про роботу ППО в Київській області. Про це поінформувала Київська обласна військова адміністрація. Подробиці відсутні.

За інформацією Київської міської військової адміністрації, в напрямку Києва летіли понад 15 крилатих ракет. Однак завдяки відмінній роботі протиповітряної оборони, усіх їх збили.

Після появи цієї інформації в Києві знову пролунали вибухи, повідомили «Суспільне» та «Українська правда». Згодом вибух підтвердив міський голова Віталій Кличко і закликав киян залишатися в укриттях. З його слів, вибух пролунав у Дніпровському районі міста, всі служби виїхали на місце.

Також відомо про те, що внаслідок падіння частини ракети в Голосіївському районі Києва є постраждалі та один загиблий.

«В результаті влучання ракети в нежитлову забудову в Голосіївському районі наразі є інформація про одного загиблого і двох поранених. Постраждалих госпіталізували», – повідомив Віталій Кличко.

У Київській міській військовій адміністрації уточнили, що загиблим виявився 55-річний чоловік.

Голова поліції Київщини Андрій Нєбитов повідомив, що уламки російських ракет було знайдено в кількох районах області. Постраждалих чи загиблих немає.

Фото Андрія Нєбитова

Одеса й Одеська область

О 09:42 вибухи було чутно в Одесі. Згодом Одеська районна військова адміністрація повідомила, що на території району є влучання в два об’єкти критичної енергетичної інфраструктури. Також повідомляється, що над регіоном працювала ППО.

Голова Одеської ОВА Максим Марченко повідомив, що внаслідок влучань є значні проблеми з електропостачанням.

В кількох регіонах введено екстрені відключення електроенергії

Через загрозу ракетної атаки в Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях застосовують екстрені відключення світла, повідомили в ДТЕК. Це дозволить зменшити збитки в разі влучань.

Через знеструмлення затримуються деякі потяги

Через знеструмлення окремих ділянок по Україні 2 із 70 рейсів «Укрзалізниці» затримуються на 30 хвилин і більше. Йдеться про потяги №43/44 Івано-Франківськ – Київ (затримка на 1 годину і 8 хвилин), а також №743/744 Київ – Львів (затримка на 46 хв).

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Востаннє Росія масовано била по Україні ракетами 14 січня, завдавши суттєвих збитків українській енергосистемі. Це була тринадцята ракетна атака на українську енергетичну інфраструктуру, починаючи з 10 жовтня. Також під час цієї атаки одна з ракет влучила в житловий будинок у Дніпрі, внаслідок чого загинули 45 людей.