Унаслідок сьогоднішнього масованого удару Росії загинули 11 людей

У четвер, 26 січня, через черговий масований обстріл України росіянами загинули щонайменше 11 людей. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий.

За його словами, ще 11 людей отримали поранення, тобто кількість загиблих, ймовірно, може змінитись.

«Сьогодні в результаті терористичних атак РФ як дронами, так і ракетами були удари в 11 областях. Постраждали 11 людей і загинули також 11 осіб. Це інформація станом на 15:00», – сказав він.

Нагадаємо, зранку 26 січня Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Кілька російських ракет влучили в об’єкти енергетичної інфраструктури в Київській, Вінницькій та Одеській областях, також відомо про пошкодження на Київщині цивільних об’єктів.

Сили протиповітряної оборони під час масштабного ракетного удару Росії по Україні збили 47 ракет із 55, які випустили загарбники. Починаючи з 10 жовтня, це був тринадцятий за рахунком масований ракетний удар і другий у цьому році.