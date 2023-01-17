Пошуково-рятувальні роботи у Дніпро на місці ракетного удару завершено

У Дніпрі завершили пошуково-рятувальні роботи на місці влучання російської ракети. Про це повідомляє ДСНС.

Загальна кількість загиблих склала 44 особи.

«О 13:00 17 січня пошуково-рятувальні роботи у Дніпро на місці ракетного удару завершено. Врятовано 39 осіб, з них 6 дітей, загинуло 44 особи, з них 5 дітей, травмовано 79 осіб, з них 16 дітей», – йдеться у повідомленні.