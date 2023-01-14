Наслідки влучання російської ракети в дев’ятиповерхівку у Дніпрі, 14 січня 2023

Російські воєнні злочинці під час масованої ракетної атаки на Україну в суботу, 14 січня, влучили в дев’ятиповерхівку у Дніпрі, під завалами є люди, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Жахливі новини з Дніпра. Попали в багатоквартирний будинок. Немає як мінімум одного під’їзду, під завалами перебувають люди, які були вдома у святковий день», – написав він.

За словами Тимошенка, ДСНС і всі міські служби вже на місці. Наразі подробиць немає.

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