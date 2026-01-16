Енергоспоживання станом на вечір 15 січня становило 18 ГВт

Україна покриває лише дві третини власних потреб в електроенергії. Про це 16 січня під час пресконференції з президентом Чехії Петером Павелом повідомив президент України Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, увечері 15 січня споживання електроенергії в Україні становило 18 ГВт. Водночас можливості системи тоді були на рівні лише 11 ГВт.

Президент зауважив, що ситуація в енергосистемі змінюється щодня, оскільки тривають відновлювальні роботи. Він зазначив, що не говоритиме, де тривають активні ремонтні роботи, з міркувань безпеки.

«У нас велика кількість ремонтних бригад. Але вони не можуть зробити все самі, це комплексна робота. Триває робота не лише щоб відновити станції, але й технічні можливості збільшувати імпорт електроенергії», – сказав Зеленський.

Раніше міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що найскладніша ситуація з енергетикою залишається у Києві та на Київщині, а також на Одещині, Дніпропетровщині та Харківщині. Також сильно страждають прифронтові громади. Він визнав, що в деяких регіонах підготовка до енергетичної кризи була провалена.