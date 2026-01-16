Личаківський районний суд Львова визнав винним у неналежному виконанні батьківських обов’язків Сергія Павлюка, донька якого штовхнула першокласника, зняла це на відео та опублікувала його з російською озвучкою в соцмережі. Чоловіка оштрафували.

Як йдеться в постанові суду, інцидент трапився 16 жовтня 2025 року в приміщенні ліцею «Львівський». Учениця десятого класу на сходах вступила у конфлікт з учнем 1-а класу: штовхала його в спину, зняла це на відео та оприлюднила запис у соцмережі TikTok із російськомовною аудіодоріжкою образливого й насильницького змісту. Внаслідок цього хлопчик зазнав фізичного дискомфорту та психологічних страждань, тілесних ушкоджень зафіксовано не було.

У суді батько старшокласниці з посиланням на слова доньки зазначив, що конфлікт виник спонтанно: хлопчик нібито вживав нецензурну лексику, коли йшов попереду сходами. Дівчина стверджувала, що відео знімалося з наміром зробити зауваження, однак першокласник повів себе агресивно. Саме тому вона виклала відео у TikTok. Вони між собою знайомі не були.

Батько дівчини заперечив заподіяння шкоди іншій дитині. Він наголосив, що озвучка була автоматично запропонована платформою TikTok, у родині російською мовою не спілкуються, відео згодом видалили, а з дитиною провели виховну бесіду. Також чоловік повідомив, що намагався врегулювати конфлікт, однак батьки хлопчика від контакту відмовилися.

Личаківський районний суд Львова визнав Сергія Павлюка винним в адміністративному правопорушенні за ч. 1 ст. 184 КУпАП (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) та призначив йому штраф – 850 грн. Також він має сплатити судовий збір — 665 грн. У разі несплати штрафу в установлений строк, протягом 15 днів, його сума подвоюється. Постанову можна оскаржити до Львівського апеляційного суду протягом 10 днів.