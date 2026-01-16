Суд обрав збоченцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу

Поліцейські затримали 28-річного мешканця міста Турка на Львівщині, причетного до виготовлення порнографії та розбещення неповнолітньої. Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі.

Як повідомили у п’ятницю, 16 січня, у поліції та прокуратурі Львівщини, 28-річний житель Турки виготовляв фото і відео дитячої та дорослої порнографії, які розповсюджував через власний телеграм-канал із тисячною аудиторією. Крім того, він неодноразово вчиняв розпусні дії щодо неповнолітньої дівчини.

«Задокументовано, що у 2023 році він зафільмував розпусні дії щодо дівчинки, якій на той момент було 15 років. Окрім цього, зняв на відео статевий акт з неповнолітньою, а торік – порнографічне відео з 36-річною жінкою. Фільми він зберігав на своєму телефоні та жорсткому диску, як для поповнення власної колекції, так і для розповсюдження», – розповіли в прокуратурі.

Щоб помститися жінці, з якою у нього раніше були романтичні стосунки, він відправив відео їхнього статевого акту двом іншим користувачам через телеграм. Дізнавшись про це, жінка звернулася до правоохоронців.

Під час проведення слідчих дій у чоловіка вилучили електронні носії з великим обсягом порнографічних фото- та відеоматеріалів.

Затриманому повідомили про підозру у виготовленні і розповсюдженні порнографії та резбещенні неповнолітніх (ч.3 ст.301-1, ч.1 та ч.3 ст.301, ч.1 ст.155 ККУ). Йому загрожує позбавлення волі на строк від восьми до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на три роки. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.