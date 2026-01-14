У клініці проводять обшуки

Правоохоронці розслідують смерть 12-річної дівчинки, яка потрапила у реанімацію після лікування в ужгородській стоматологічній клініці. У приватному медзакладі проводять обшуки.

Як повідомили у поліції Закарпатської області у середу, 14 січня, дитину у непритомному стані госпіталізували «швидкою» зі стоматологічної клініки Ужгорода 5 січня. За попередньою інформацією прокуратури, пацієнтка отримала анафілактичний шок після введення їй наркозу на прийомі у лікаря-стоматолога. Упродовж дев’яти днів дівчинка перебувала у реанімаційному відділенні, однак врятувати її не вдалося.

У поліції не оприлюднюють назви стоматологічної клініки. За інформацією джерел ZAXID.NET у правоохоронних органах, йдеться про дитяче відділення стоматології Slyvochka мережі клінік «Естет», розташоване на вул. Собранецькій, 118 в Ужгороді.

«Наразі у справі тривають першочергові слідчі дії, зокрема у приміщенні стоматологічної клініки проводиться обшук. Слідчі вилучають медичну документацію», – розповіли правоохоронці.

Поліція опитує медперсонал закладу, свідків та очевидців події, точну причину смерті дитини встановить судово-медична експертиза.

Справу кваліфікують за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 2 ст. 140 Кримінального кодексу України (невиконання чи неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов'язків внаслідок, що спричинило тяжкі наслідки для неповнолітньої). Санкція статей передбачає до 15 років ув’язнення.