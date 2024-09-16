Трирічний Лука із Луцька опинився в реанімації у критичному стані

Із київської дитячої лікарні «Охматдит» виписали трирічного жителя Луцька, який після лікування зубів потрапив у реанімацію. Як зʼясувалося, стоматологи пошкодили хлопчику трахею, внаслідок чого той не міг повноцінно дихати. Дитину терміново доправили у столицю, де успішно прооперували. Про це повідомили 16 вересня на сторінці медзакладу у Facebook.

Трирічний Лука із Луцька потрапив до київського «Охматдиту» в критичному стані. У рідному місті хлопчику проводили стоматологічне лікування зубів під наркозом з інтубацією трахеї (ред. – введення особливої трубки в трахею з метою захисту дихальних шляхів пацієнта). Уже по дорозі додому після процедури, мама Луки помітила, що у сина почало боліти горло, його шия, голова та обличчя сильно набрякли, а дихання стало утрудненим. Тому вони терміново звернулися до місцевої лікарні.

«Після проведених рентгенівських обстежень і комп'ютерної томографії, лікарі виявили накопичення повітря в середостінні, під шкірою голови, шиї, грудної клітки. Це свідчило про порушену цілісність дихальних шляхів у хлопчика. Тому вже наступного дня Лука був терміново доставлений до Охматдиту», – повідомляють лікарі.

Спеціалісти «Охматдиту» виявили у Луки розрив трахеї, довжина якого становила 2,5-3 см. Того ж дня хлопчику провели операцію. Медики успішно зашили та відновили цілісність трахеї. Через дві доби після хірургічного втручання пацієнт почав самостійно дихати, на третій день його перевели з реанімації у відділення, а вже через 11 днів – виписали додому. Наразі трирічний Лука перебуває у задовільному стані.

За словами дитячого хірурга Євген Руденка, розрив трахеї загрожує життю, оскільки повітря виходить за межі дихальних шляхів і накопичується в середостінні під тиском. Крім того, відбувається стискання внутрішніх органів – серця і легень, що може призвести до дихальної недостатності або навіть смерті.