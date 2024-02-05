Хлопчик помер після того, як йому видалили зуб

У Кривому Розі після відвідування стоматологічного кабінету за невідомих причин помер 14-річний хлопчик. Підлітку видалили зуб, а через кілька годин хлопчику стало зле і його госпіталізували, повідомили у понеділок, 5 лютого, «Суспільному» у прес-службі поліції Кривого Рогу.

У лікарні, де проходив лікування хлопчик, повідомили, що він звернувся із болем у зубі. Лікарі видалили зуб за стандартною процедурою та відпустили дитину додому.

«Допомога надана в повному обсязі відповідно до наших нормативних документів. Лікар зобов'язаний був надати цю медичну допомогу і після надання медичної допомоги цей пацієнт був відпущений додому. З ним присутні були його родичі. І потім, через якийсь час цей пацієнт у зв'язку з погіршенням стану був госпіталізований», – повідомила директорка лікарні Олена.

Після госпіталізації хлопчик помер у лікарні. За словами директорки лікарні, експертиза визначить причину смерті підлітка. Назву лікарні, у якій провели видалення зуба хлопчику, не уточнюють.

За фактом смерті 14-річного хлопчика правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 140 ККУ (неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником). Стоматологу, який видаляв дитині зуб, може загрожувати до двох років позбавлення волі.

До слова, це не поодинокий випадок у стоматологічних кабінетах. 24 січня в Рівному померла жінка, в якої зупинилося дихання після введення препаратів у кріслі стоматолога. Перед цим, 14 січня, 5-річний хлопчик зі Львова не вийшов з коми після видалення зубів під загальною анестезією.