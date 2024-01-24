У Здолбунові в приватній стоматологічній клініці померла 50-річна жінка. Попередньо встановлено, що їй мали лікувати зуби з використанням седації, але після введення препаратів жінка перестала дихати. Наразі справу розслідує поліція. Назву приватної стоматологічної клініки правоохоронці не уточнюють, але з власних джерел ZAXID.NET стало відомо, що йдеться про приватну клініку NPI Dental. У медзакладі зазначили, що наразі ніяких коментарів надавати не будуть, оскільки триває досудове розслідування.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, 19 січня близько 18:40 від медиків швидкої надійшло повідомлення, що під час візиту до приватної стоматологічної клініки в місті Здолбунів померла 50-річна жінка.

«Попередньо поліцейські з’ясували, що жителька села Здовбиця лікувала зуби з використанням седації. Після введення препаратів у неї зупинилося дихання: медики намагалися провести реанімаційні заходи, утім, вони не дали результату. Жінка померла», – повідомляють правоохоронці.

Седація у стоматології – це зниження подразливості чи збудження шляхом застосування седативних медикаментів, переважно для полегшення проведення медичної процедури. Під час седації пацієнта вводять у стан поверхневого сну, він заспокоюється, розслабляється емоційно та фізично, але водночас перебуває у свідомості. Пацієнт може контактувати з лікарем, відповідати на подразники, дихає самостійно, всі рефлекси в нормі.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом неналежного виконання професійних обов'язків медичним працівником (ч.1 ст. 140 ККУ). Наразі слідство призначило ряд експертиз, зокрема, судово-медичну, яка повинна з’ясувати точну причину смерті жінки.

Нагадаємо, 14 січня у Львові помер 5-річний хлопчик, який більше місяця перебував у глибокій комі після видалення молочних зубів під загальним знечуленням.