Батьки привезли дитину в комунальну стоматологічну клініку

У Тернополі хлопчик помер після лікування зубів в комунальній міській дитячій стоматологічній клініці. Дитині був рік і десять місяців. Мати хлопчика привезла його до стоматолога, щоб вилікувати карієс. Однак під час загальної анестезії йому стало погано.

З власних джерел ZAXID.NET стало відомо, що трагічний випадок трапився в Тернопільській комунальній міській дитячій стоматологічній клініці, що на вул. Злуки. В медичну установу дитину привезла мама, аби прибрати карієс із зубів. Оскільки дитина малесенька, то медики сказали, що такі процедури проводяться лише під загальним наркозом. Для цього вони дали направлення для здачі усіх аналізів.

«Через півтори години після початку операції в дитини почав падати тиск. Його відвезли в реанімаційне відділення. Проте хлопчика не змогли вивести з наркозу, а вже ввечері лікарі констатували смерть дитини», – повідомили в поліції Тернопільщини у вівторок, 14 листопада.

Причина смерті стане відома після проведення розтину. Також слідчі конфіскували зі стоматологічного кабінету, де проводили процедуру, всі медикаменти та довідки про аналізи.

Факт смерті малолітнього слідчі внесли в ЄРДР відповідно до ч. 2 ст. 140 КК України (Неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником). Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська окружна прокуратура. Наразі триває слідство.