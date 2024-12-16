Лікарка не звернула увагу на явні протипокази до наркозу для дитини

Правоохоронці повідомили про підозру лікарці Тернопільської обласної дитячої лікарні через смерть дитини під час лікування зубів. Дворічному хлопчику стало погано під час загального наркозу, коли йому лікували карієс зубів. Його перевели в реанімацію, де він помер.

Трагічний інцидент трапився в листопаді 2023 року. Мати хлопчика привела його до стоматолога, щоб вилікувати карієс на молочних зубах. Лікарі порадили проводити таку процедуру під дією загального наркозу.

За даними слідства, 13 листопада 2023 року під час лікування у дитини почав падати тиск крові і її доправили у реанімаційне відділення, повідомили в поліції Тернопільщини. Реанімаційні заходи не допомогли, хлопчика не змогли вивести з наркозу, а вже ввечері лікарі констатували його смерть. Йому був 1 рік 10 місяців.

Під час перевірки поліцейські встановили, що лікарка-анестезіологиня допустила малолітнього до операції з наявними протипоказами та не призначила жодних інших додаткових обстежень або досліджень. Перед лікуванням зубів мама здавала аналізи в Бучачі й вони виявили наявність запальних змін. Судово-медична експертиза показала, що причина смерті хлопчика – гостра легенево-серцева недостатність.

За даними прокуратури Тернопільщини, наразі цій лікарці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 140 КК України (Неналежне виконання професійних обов’язків). Однак вона досі продовжує працювати в Тернопільській обласній дитячій лікарні. Тож вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу і відсторонення від займаної посади. За інкримінованою статтею лікарці загрожує до трьох років позбавлення волі.