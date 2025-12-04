У Києві 7-річний хлопчик помер під час лікування зубів

У Києві анестезіологині оголосили підозру через смерть семирічного хлопчика у стоматології. Дитина померла під час введення препарату для загального наркозу. Про це у четвер, 4 грудня, повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідчих, у березні 2025 року семирічному хлопчику лікували зуби в одній з приватних стоматологічних клінік. Лікування вирішили проводити під загальним наркозом. Проте під час введення препарату у пацієнта зупинилося серце. Хлопчика намагалися реанімувати, але це не дало результату.

«Комісійна судово-медична, підтвердили, що смерть настала від гострої серцевої недостатності внаслідок введення лікаркою-анестезіологом препарату, який був протипоказаний через наявне у дитини захворювання», – йдеться у повідомленні.

Поліція Києва уточнює, що лікарка знала, що дитина має протипоказання до препарату, але все одно вирішила його застосувати.

Анестезіологині повідомили про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків, що спричинило смерть дитини (ч. 2 ст. 140 КК України). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – позбавлення волі строком на три роки. Також лікарку можуть позбавити права обіймати певні посади на строк до трьох років.

Нагадаємо, у вересні 2025 року у Черкасах оголосили підозру 28-річному лікарю-анестезіологу через смерть 7-річного хлопчика після операції.