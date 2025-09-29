У Черкасах оголосили підозру 28-річному лікарю-анестезіологу через смерть 7-річного хлопчика після операції. Про це у понеділок, 29 вересня, повідомили у Нацполіції та прокуратурі Черкаської області.

За даними слідства, 12 листопада 2024 року до однієї з міських лікарень госпіталізували 7-річного хлопчика для планової операції, під час якої забезпечення здійснював лікар-анестезіолог медзакладу. Однак вночі 13 листопада дитина померла в лікарні.

«У ході досудового розслідування встановлено, що смерть пацієнта настала внаслідок недбалого та несумлінного ставлення медика до виконання своїх професійних обов’язків. Зокрема, 28-річний лікар порушив вимоги інструкції щодо медичного застосування та дозування лікарського засобу», – йдеться у повідомленні поліції.

Лікарю оголосили підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 140 Кримінального кодексу України). Підозрюваному загрожує обмеження волі строком до п'яти років або ув’язнення строком до трьох років. Також його можуть позбавити права обіймати певні посади.

Суд вже обрав для підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Нагадаємо, 26 вересня Залізничний районний суд Львова змінив запобіжний захід анестезіологині Ірині Поді, яку підозрюють у смерті 5-річного Велеса Пашника.