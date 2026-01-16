Найбільше обгорів другий під'їзд будинку на вул. 15 Квітня

У Тернополі мешканці одного зі зруйнованих будинків від атаки РФ 19 листопада скаржаться на те, що в їхніх квартирах досі не встановили вікна, у під’їзді не поприбирали, а ремонту, який мали розпочати після висновків комісій, немає. Йдеться про багатоповерхівку на вул. 15 Квітня, 31, у двір якої влучила російська ракета. На ліквідацію наслідків удару Росії по Тернополю уряд виділив понад 30 млн грн. Частину з цих грошей міська влада вже витратила, повідомили в «Суспільне.Тернопіль».

Від атаки Росії по Тернополю найбільше постраждали два будинки – це багатоповерхівка на вул. Стуса, 8, яку повністю зруйнувала ракета, та дім на вул. 15 Квітня, 31. В останньому будинку повністю вигорів другий під’їзд з 36 квартирами. Жителі цього під’їзду скаржаться, що за майже два місці міська влада та комунальники змогли лише забити вікна помешкань фанерою. У квартирах досі немає комунікацій – світла, води та газу. Також не ремонтують сходову клітку, а цегла, яка обвалилася під час пожежі, досі лежить на долівці.

Власник 44 квартири, тернополянин Юрій Колісник розповів, що практично жодних робіт у другому під’їзді не проводили, хоча міська влада обіцяла розпочати ремонт швидко.

«Обіцяно багато, але нічого практично не зроблено. У квартирі нічого немає. Домерзає те, що ще було збережене. Такі морози, що все стає непридатним. Спочатку дали з міської ради по 10 тисяч гривень, а тоді, коли викликали міського голову, він сказав, що нам дали по 10 тисяч гривень, двері вставлять вхідні, вікна – з тим не мало бути ніяких проблем. Ніби, уряд зреагував своєчасно, була заява, що виділено 32 мільйони і ніхто нам не сказав, де ті гроші», – розповів Юрій Колісник.

Заступниця директора приватного підприємства «Люкс», яке обслуговує багатоповерхівку, Катерина Садівник розповіла, що підрядник призупинив ремонт через сильні морози. Посадовиця заявила, що вікна встановлюють зараз там, де продовжують проживати люди. Газ, світло та воду підключатимуть почергово.

Начальник управління житлово-комунального господарства Тернопільської міської ради Олег Соколовський у коментарі «Суспільне.Тернопіль» зазначив, що затримок зі встановленням вікон не було. Перелік робіт був затверджений тільки 22 грудня 2025 року, тоді й почали працювати підрядники.

«За цей період ми встигли встановити 1275 вікон. Це максимум, який можна було за цей час поставити. Гроші уряд нам надав, але справа в тому, що, згідно з чинним законодавством, ці фінанси від уряду можна використовувати тільки до кінця 2025 року. Те, що не встигли освоїти, повернулося в казначейство», – розповів Олег Соколовський.

За його словами, Кабмін виділив для ліквідації наслідків у Тернополі 30,8 млн грн. З цієї суми освоїли лише 18,4 млн грн. Назад в казначейство повернулося 12,4 млн грн. У міськраді додали, що направили прохання знову повернути ці гроші Тернополю.