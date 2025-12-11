Один з будинків знесли, а інший – реконструюють

З державного бюджету України виділять 30,8 млн грн, які спрямують на ліквідацію наслідків ракетної атаки РФ в Тернополі 19 листопада. Від влучання в два цивільні будинки загинуло 38 людей, ще троє вважаються зниклими безвісти.

Гроші першочергово спрямують на відновлення житлових будинків. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

«Відновлення житлових будинків, соціальних об’єктів та критичної інфраструктури. Рішення дозволить негайно розпочати аварійно-відновлювальні роботи та мінімізувати наслідки удару для мешканців Тернополя. Очікуємо від місцевої влади оперативних дій», – зазначила Юлія Свириденко.

Один з житлових будинків на вул. Стуса, 8, в який влучила ракета, вирішили знести, адже за висновками комісії він відновленню не підлягає. Будинок за адресою вул. 15 Квітня, 31 відновлюватимуть і ремонтуватимуть. Також ремонти проведуть в садочку №9, в якому вибило вікна.

Додамо, що 8 грудня під час демонтажу будинку на вул. Стуса, 8 виявили ще двоє тіл загиблих – це 4-річна дівчинка та її мама. Кількість жертв атаки зросла до 38 осіб, серед них – 8 дітей.