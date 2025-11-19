У Тернополі внаслідок ракетної атаки загинула 21 людина
Росіяни вдарили по двох житлових багатоповерхівках на околиці міста
Унаслідок комбінованого удару ракетами та БпЛА по Тернополю загинула 21 людина, серед них – дві дитини. Під завалами ще можуть бути інші постраждалі. Російські окупанти масовано атакували місто вранці 19 листопада – вдарили по житлових багатоповерхівках в мікрорайоні «Сонячний», який розташований на околиці міста.
За інформацією президента Володимира Зеленського, у Тернополі триває розбір завалів, під якими можуть бути люди.
«У Тернополі були влучання у житлові девʼятиповерхівки, виникли пожежі. Усі необхідні служби працюють на місцях, кожне життя намагаються врятувати. Станом на зараз, відомо про десятки постраждалих і, на жаль, дев’ять людей загинуло. Мої співчуття рідним», – повідомив президент.
Фото ZAXID.NET
Міністр МВС Ігор Клименко о 10:07 повідомив, що кількість загиблих збільшилася до десяти, 37 людей постраждали і перебувають в лікарнях в різних станах важкості. Серед постраждалих – 12 дітей. «Рятувальники продовжують евакуйовувати людей із заблокованих квартир. Є люди і під завалами», – зазначив Ігор Клименко.
Доповнено 12:10. У пресслужбі Нацполіції зазначили, що кількість загиблих внаслідок російської атаки на Тернопіль зросла до 16 людей. Ще 64 людини зазнали поранень, 14 із них – діти. В Тернопільській ОВА уточнили ZAXID.NET, що серед загиблих є одна дитина. В’ячеслав Негода також додав, що під завалами ще можуть бути люди.
Доповнено 13:00. В ДСНС України повідомили, що у Тернополі 19 людей загинули внаслідок масованого комбінованого удару. Ще 66 людей постраждали, з них 16 дітей. Надзвичайники врятували 45 осіб. Через ворожий обстріл пошкоджені житлові багатоповерхівки, а також виробничі та складські споруди. На місцях працюють 191 фахівець ДСНС.
Вже о 13:18 в ДСНС зазначили, що зросла кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по Тернополю – загинуло 20 людей, з яких 2 дитини. Начальник поліції Тернопільщини Сергій Зюбаненко о 14:25 зазначив, що вже відомо про 21 загиблого.
Міський голова Сергій Надал повідомив, що внаслідок атаки пошкоджено кілька будинків на мікрорайоні «Сонячний». Найбільше постраждав багатоповерховий дім на вул. Стуса, 8. Там ракета влучила в кілька верхніх поверхів, від чого частина будинку завалилася. Також в будинку на вул. 15 Квітня виникла масштабна пожежа в кількох квартирах. В багатьох будинках ударною хвилею вибило вікна та двері, уламки пошкодили автомобілі.
Наразі відомо, що у двох житлових будинків повністю, або частково пошкоджено – 104 та 55 квартир. Пошкоджено також дитячий садок і дві школи поруч. Людей із пошкоджених будівель тимчасово евакуюють, забезпечують обігрів та місця для попереднього перебування. Формуються списки тих, кому необхідне тимчасове житло.
Наразі у Тернополі працюють гарячі лінії для фіксації пошкоджених будинків та квартир. В міськраді зазначають, що якщо ваш дім, квартира чи майно пошкоджені, телефонуйте: 1580, 0800 303 522, +38 067 447 29 19. Також треба подати заявку на державну компенсацію через застосунок «Дія», де обирати: Сервіси – єВідновлення – Повідомити про пошкоджене майно. Для постраждалих та всіх, хто потребує допомоги розгорнуті два штаби на базі 22 та 27 шкіл, в також пункти від ДСНС та інших оперативних служб.
В прокуратурі Тернопільщини повідомили, що за фактом загибелі людей та ударів російських ракет по житлових будинках розпочали розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України (воєнний злочин у поєднанні з вбивством людей). На місці працюють слідчо-оперативні групи правоохоронців.
Тернопільський обласний центр служби крові закликає мешканців міста здати кров. У центрі крові наголошують, що важливо поповнити банк крові всіх груп, адже запас потрібен завжди.
Загалом 19 листопада Росія запустила по Україні понад 470 ударних дронів, 48 ракет різного типу.