На межі Львова горять цивільні склади з шинами

У середу вранці, 19 листопада, Росія атакувала Львівщину бойовими безпілотниками та крилатими ракетами. Є пошкодження енергооб'єкта, деревообробного підприємства та складського приміщення. В області запровадили аварійні відключення світла. Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

Повітряну тривогу у Львівській області оголосили о 04:05. Спершу повідомлялося про рух ворожих безпілотників. Згодом у Львові було чути вибухи.

О 06:44 начальник Львівської ОВА Максим Козицький закликав не публікувати жодних фото, відео та адрес.

«Зберігайте інформаційну тишу. Наразі загроза залишається», – написав Максим Козицький.

О 07:18 начальник Львівської ОВА повідомив, що курсом на Львів вже рухається ракета.

О 07:28 міський голова Льова Андрій Садовий повідомив, що через повітряну тривогу відбулися тимчасові зміни в русі транспорту.



«Перекрито рух на перехресті вул. Зелена – Сихівська. Тролейбуси №31 тимчасово їдуть за схемою маршруту №24 у напрямку Сихова. Також тимчасово перекрито міст на вул. Городоцькій. Автобусні маршрути №84, 52, 14 та 92 здійснюють об’їзд вул. Конюшинною», – написав Андрій Садовий.

О 07:28 міський голова повідомив про ракету в напрямку Львова. За кілька хвилин у місті було чути вибух.

О 07:46 начальник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що у повітряному просторі області два ворожих безпілотники.

Відбій повітряної тривоги на Львівщині оголосили о 07:59. Згодом Максим Козицький повідомив наслідки атаки.



«Постраждав енергообʼєкт. Також руйнувань зазнали деревообробне підприємство і складське приміщення. На одному з обʼєктів гасять пожежу», – написав начальник Львівської ОВА.

За попередніми даними, обійшлося без жертв й потерпілих. Системи життєзабезпечення області працюють в штатному режимі.

Міський голова Андрій Садовий поінформував, що густий дим над Львовом – це наслідок загоряння шин у цивільних складських приміщеннях, куди поцілив ворог.

(фото із Telegram Андрія Садового)

«Наразі інформації про постраждалих нема. Поки це вся підтверджена інформація про влучання. За попередніми даними, дим не становить загрози для здоров’я. Втім, на всяк випадок закрийте вікна», – закликав Андрій Садовий.

Через ворожу атаку на низку енергообʼєктів по всій державі, на Львівщині запровадили аварійні відключення електроенергії.

За даними Андрія Садового на межі Львова горять цивільні склади з шинами. Матеріал важко загасити, тому ліквідація триває. Жертв немає.

Оновлено о 09:08. Мер Самбора Юрій Гамар повідомив, що ціллю російської атаки став Самбір.

«Три ворожі безпілотники атакували обʼєкт промисловості. У місцях вибуху виникли пожежі. На місці працюють рятувальники спільно з поліцією. У прилеглих будинках пошкоджено вікна та частину майна. На щастя, постраждалих немає», – написав Юрій Гамар.

Для фіксації наслідків та визначення обсягу завданих збитків у Самборі створили тимчасову комісію. Мешканців, чиє житло або майно було пошкоджене, просять звертатися до міської ради. У місті розпочинають процедуру обстеження та оформлення актів.

Зазначимо, цієї ночі оборонці ПвК «Захід» у зоні своєї відповідальності успішно знищили 64 ворожі цілі з 80. Йдеться про 38 крилатих ракет та 26 безпілотників. Нагадаємо, зона відповідальності ПвК «Захід» – це вісім областей: Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька та Чернівецька. Загалом сили ППО ліквідували 483 цілі, серед яких були дрони та ракети.

Оновлено о 11:35. Начальник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що через сильне задимлення, яке було у Львові внаслідок нічної атаки ворога, фахівці Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб проводять лабораторний моніторинг повітря. Станом на зараз небезпеки для здоров'я жителів обласного центру немає.

Людям, у яких є хронічні захворювання дихальної системи, рекомендують:

залишатися в приміщенні;

щільно зачинити вікна та двері;

тимчасово вимкнути вентиляцію і кондиціонери, які затягують повітря ззовні;

збільшити споживання рідини; не виходити на вулицю без нагальної потреби або робити це у зволоженій масці.

Про результати лабораторних досліджень Максим Козицький пообіцяв повідомити окремо.

Оновлено о 12:41. Гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський повідомив, що РФ атакувала нове сучасне відділення «Укрпошти» у Львові, знищено близько 900 посилок.

Оновлено о 13:04. Начальник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що у Львові на вул. Бережанській та вул. Дорожній у повітрі виявили перевищення рівня оксиду вуглецю. Йдеться про перевищення у 2 і 4,6 разів відповідно.



Зважаючи на це, Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб рекомендує:

•зачиніть вікна та двері у житлових приміщеннях;

• уникайте тривалого перебування у зонах, де зафіксували перевищення;

• людям із хронічними захворюваннями серця та дихальних шляхів варто бути особливо уважними.



Радіаційний фон – в межах норми.