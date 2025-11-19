ППО ліквідувала 483 повітряні цілі

У ніч на середу, 19 листопада, російські війська завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Сили ППО ліквідували 483 цілі, серед яких були дрони та ракети. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Для атаки в ніч на 19 листопада ворог застосував БпЛА, ракети повітряного та наземного базування. Загалом радіотехнічними військами Повітряних сил було виявлено 524 цілі:

476 ударних БпЛА,

40 крилатих ракет Х-101,

7 крилатих ракет «Калібр»,

1 балістична ракета «Іскандер-М».

Під основною атакою опинилися Львівщина, Тернопільщина та Харківщина.

За попередніми даними, ППО ліквідувала 483 повітряні цілі:

442 ворожих БпЛА,

34 крилаті ракети Х-101;

7 крилатих ракет «Калібр».

Проте зафіксовано влучання 7 ракет та 34 ударних дронів на 14 локаціях, а падіння уламків на 6 локаціях.

ПвК «Захід» у зоні своєї відповідальності успішно знищили 64 цілі з 80.

Нагадаємо, у Харкові росіяни влучили у 9-поверховий будинок та пошкодили цивільну інфраструктуру у двох районах. 46 містян отримали травми.

Вранці 19 листопада Росія також атакувала Львівщину бойовими безпілотниками та крилатими ракетами. Є пошкодження енергооб'єкта, деревообробного підприємства та складського приміщення. В області запровадили аварійні відключення світла.

Внаслідок атаки в Івано-Франківському районі постраждали троє людей, серед них – двоє дітей. А у Тернополі окупанти вдарили по житловій багатоповерхівці, загинули 16 людей, під завалами ще можуть бути інші постраждалі.