Рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок обстрілу РФ

У ніч на середу, 19 листопада, російські окупанти завдали удару по Івано-Франківській області. Внаслідок атаки є поранені, серед них – діти, повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

За даними голови ОВА, ціллю росіян стали обʼєкти енергетичної інфраструктури. Внаслідок атаки в регіоні запровадили графіки аварійних відключень.

«За попередніми даними, в Івано-Франківському районі постраждали троє людей, серед них – двоє дітей. Їм надається необхідна медична допомога», – повідомила Онищук.

Наразі в області відомо про пошкодження одного домогосподарства.

У Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області повідомили, що ліквідували пожежу на об’єкті критичної інфраструктури, яка виникла внаслідок російського обстрілу.

«На щастя, обійшлося без постраждалих. До ліквідації наслідків ворожого удару залучалися 46 рятувальників та 12 одиниць техніки», – зазначили в ДСНС.

Зазначимо, під час масованого обстрілу росіяни також атакували Львівську і Тернопільську області. Там є руйнування на цивільних обʼєктах – зокрема, у Тернополі росіяни влучили у житлову багатоповерхівку.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 19 листопада росіяни випустили 524 цілі – 476 дронів та 48 ракет різних типів.

За попередніми даними, ППО ліквідувала 483 повітряні цілі:

442 ворожих БпЛА,

34 крилаті ракети Х-101;

7 крилатих ракет «Калібр».

Втім, зафіксовано влучання сімох ракет та 34 ударних дронів на 14 локаціях, а падіння уламків на шістьох локаціях. Основними напрямками атаки стали Львівщина, Тернопільщина та Харківщина.