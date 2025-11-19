Росіяни завдали ударів по багатоповерхівках у Тернополі
Внаслідок удару будівлі частково зруйновані, є загиблі та постраждалі
До теми
- Росія атакувала Львівщину безпілотниками та крилатими ракетами ZAXID.NET
- Росіяни масовано атакували Харків, майже пів сотні постраждалих ZAXID.NET
- Польща оголосила про закриття російського консульства у Познані ZAXID.NET
- Росіяни випустили по Україні майже 50 ракет та 476 дронів різних типів ZAXID.NET
Вранці середи, 19 листопада, російські окупанти масовано атакували захід України ракетами та БпЛА. Під атаку зокрема, потрапив Тернопіль – росіяни вдарили по житловій багатоповерхівці.
Про атаку на Тернопіль повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ. Згодом місцеві телеграм-канали та ЗМІ повідомили, що у місті пролунали вибухи.
Близько 08:00 міський голова Тернополя Сергій Надал повідомив, що росіяни атакували місто ракетами та ударними безпілотниками.
«Пошкоджені будівлі і житлові будинки. Є постраждалі. На місці працюють відповідні служби. Детальнішу інформацію надам згодом», – повідомив Надал.
Наразі інформація щодо наслідків та кількості постраждалих уточнюється.
Внаслідок атаки на Тернопільщині запровадили графіки аварійних відключень. З 08:00 і до окремого розпорядження по Тернопільській області вводяться в дію 10 черг ГАВ.
Зазначимо, також росіяни атакували ракетами і безпілотниками Львівську область. За даними ОВА, є влучання в енергообʼєкт, деревообробне підприємство та складське приміщення.
Доповнено 09:30. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під удар у Тернополі потрапили кілька багатоповерхових будинків. Станом на 09:00 відомо про девʼятьох загиблих у Тернополі. За словами президента, у місті також десятки постраждалих.
Доповнено 10:35. У пресслужбі ДСНС повідомили, що кількість загиблих внаслідок атаки на Тернопіль зросла до 10. Ще 37 людей зазнали поранень, 12 із них – діти.
Доповнено 12:05. Кількість загиблих у Тернополі зросла до 12. Ще 49 людей поранені.
Доповнено 12:17. У пресслужбі Національної поліції повідомили, що кількість загиблих зросла до 16. Загалом 64 людини зазнали поранень, 14 із них – діти.
За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 19 листопада росіяни випустили 524 цілі – 476 дронів та 48 ракет різних типів.
За попередніми даними, ППО ліквідувала 483 повітряні цілі:
- 442 ворожих БпЛА,
- 34 крилаті ракети Х-101;
- 7 крилатих ракет «Калібр».
Втім, зафіксовано влучання сімох ракет та 34 ударних дронів на 14 локаціях, а падіння уламків на шістьох локаціях. Основними напрямками атаки стали Львівщина, Тернопільщина та Харківщина.
Наразі тривають рятувальні роботи, під завалами можуть бути люди.