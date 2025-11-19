Внаслідок атаки зазнала серйозних ушкоджень багатоповерхівка

Вранці середи, 19 листопада, російські окупанти масовано атакували захід України ракетами та БпЛА. Під атаку зокрема, потрапив Тернопіль – росіяни вдарили по житловій багатоповерхівці.

Про атаку на Тернопіль повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ. Згодом місцеві телеграм-канали та ЗМІ повідомили, що у місті пролунали вибухи.

Близько 08:00 міський голова Тернополя Сергій Надал повідомив, що росіяни атакували місто ракетами та ударними безпілотниками.

«Пошкоджені будівлі і житлові будинки. Є постраждалі. На місці працюють відповідні служби. Детальнішу інформацію надам згодом», – повідомив Надал.

Наразі інформація щодо наслідків та кількості постраждалих уточнюється.

Внаслідок атаки на Тернопільщині запровадили графіки аварійних відключень. З 08:00 і до окремого розпорядження по Тернопільській області вводяться в дію 10 черг ГАВ.

Зазначимо, також росіяни атакували ракетами і безпілотниками Львівську область. За даними ОВА, є влучання в енергообʼєкт, деревообробне підприємство та складське приміщення.

Доповнено 09:30. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під удар у Тернополі потрапили кілька багатоповерхових будинків. Станом на 09:00 відомо про девʼятьох загиблих у Тернополі. За словами президента, у місті також десятки постраждалих.

Доповнено 10:35. У пресслужбі ДСНС повідомили, що кількість загиблих внаслідок атаки на Тернопіль зросла до 10. Ще 37 людей зазнали поранень, 12 із них – діти.

Доповнено 12:05. Кількість загиблих у Тернополі зросла до 12. Ще 49 людей поранені.

Доповнено 12:17. У пресслужбі Національної поліції повідомили, що кількість загиблих зросла до 16. Загалом 64 людини зазнали поранень, 14 із них – діти.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 19 листопада росіяни випустили 524 цілі – 476 дронів та 48 ракет різних типів.

За попередніми даними, ППО ліквідувала 483 повітряні цілі:

442 ворожих БпЛА,

34 крилаті ракети Х-101;

7 крилатих ракет «Калібр».

Втім, зафіксовано влучання сімох ракет та 34 ударних дронів на 14 локаціях, а падіння уламків на шістьох локаціях. Основними напрямками атаки стали Львівщина, Тернопільщина та Харківщина.

Наразі тривають рятувальні роботи, під завалами можуть бути люди.