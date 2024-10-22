Дипломати з російського консульства мають покинути Польщу протягом кількох наступних днів

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у вівторок, 22 жовтня, повідомив про закриття генерального консульства Росії на території країни, передає Polsat News. Таке рішення зумовлене спробами диверсій у Польщі з боку Росії та ведення гібридної війни.

Під час пресконференції 22 жовтня Сікорський розповів, що Росія здійснює інформаційну агресію проти Польщі, кібератаки, а також дестабілізує ситуацію на польсько-білоруському кордоні та здійснює диверсії. Міністр наголосив, що Росія несе відповідальність за ці дії проти Польщі та оголосив про закриття генерального російського консульства, розташованого у Познані.

«Я відкликав свою згоду на відкриття консульства Російської Федерації в Познані. Ми залишаємо за собою право на подальші, рішучі дії», – заявив Радослав Сікорський.

Крім того, за словами міністра, Польща вимагає від Росії припинити ведення гібридної війни проти країни та її партнерів. Радослав Сікорський додав, що польська розвідка має інформацію про плани Росії здійснити кілька підпалів на території Польщі.

Російські дипломати покинуть Польщу найближчими днями. У російському МЗС відреагували на закриття генконсульства та традиційно відповіли погрозами.

«Відкликання Польщею згоди на роботу російського консульства в Познані є ще одним ворожим кроком, який буде зустрінутий болісно», – заявила речниця російського МЗС Марія Захарова.

За даними Polsat, закриття генконсульства Росії в Польщі є реакцією МЗС на спробу підпалу лакофарбового центру у Вроцлаві, за якою, за даними прем’єр-міністра Дональда Туска, стоять росіяни. Нагадаємо, у січні 2024 року Агентство внутрішньої безпеки затримало українця і звинуватило його у роботі на російські спецслужби.