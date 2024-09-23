Росія запустила інформаційно-психологічну операцію у Польщі навколо масштабних повеней на південному заході країни. Про це повідомили війська оборони кіберпростору.

Як зазначають у дописі, запустивши кампанію з дезінформації росіяни намагаються викликати у жителів Польщі емоції страху і безпорадності. Таким чином вони намагаються підірвати довіру громадян до безпекових відомств країни.

«Апарат впливу використовує техніку вибіркового відбору інформації в кіберпросторі та прагне викликати у реципієнтів емоції страху та безпорадності», – зазначили польські кіберфахівці.

Кібервійська закликали мешканців остерігатися контенту, який покликаний викликати бурхливу реакцію на основі зображень страждання та руйнування.

Повені у Європі

З 14 вересня унаслідок генуезького циклону «Борис» у країнах Центральної та Східної Європи фіксували рясні опади дощу, що спричинили суттєве підняття води у річках. Інтенсивні зливи йшли в Румунії, Польщі, Австрії, Чехії та Німеччині.

У Польщі прем’єр-міністр Дональд Туск 16 вересня оголосив стан стихійного лиха в затоплених районах. Він також сказав, що уряд виділить мільярд злотих (258 тис. доларів) виплат жертвам повеней.

15 вересня за дорученням президента Володимира Зеленського, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запропонував «відповідним країнам нашої частини Європи допомогу рятувальників ДСНС України».

Станом на 21 вересня повідомляли, що у Польщі через повені постраждали 57 тисяч людей, 6,5 тисяч осіб довелося евакуювати.