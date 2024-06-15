Російські пропагандисти продовжують поширювати фейки щодо Саміту миру у Швейцарії

Російські та проросійські швейцарські ЗМІ докладають великих зусиль для того, аби зірвати ініційований Україною глобальний Саміт миру, який стартує сьогодні у швейцарському місті Бюргенштоці. Окрім дискредитації самого форму одним із пріоритетних напрямків атаки російської пропаганди стали різного роду звинувачення влади Швейцарії. Про це пишуть журналісти волонтерського проекту з Великої Британії Франції та України Insight News.

Як йдеться в матеріалі, попри відсутність серед учасників Саміту Росії, яку не було запрошено саме через розв’язану нею повномасштабну війну проти України, російські пропагандисти приділили цій події велику увагу. Проведений контент-аналіз російського пропагандистського агентства РІА «Новости» показав, що 90% матеріалів, що були опубліковані з 5 по 10 травня, були негативними, а решта 10% були нейтральними і в основному обговорювали нових учасників.

Пропагандисти називали цю подію власними термінами: «Конференція по Україні», а не «Саміт миру» чи «Глобальний саміт миру». Темою саміту у поданні пропаганди є так звана «українська криза», а не повномасштабне російське вторгнення. Часте вживання і терміну «спеціальна військова операція», адже саме так на Росії називають вторгнення в Україну.

Журналісти встановили, що метою російської дезінформаційної кампанії була дискредитація та паплюження тих, хто його підтримував. Маніпуляція російських ЗМІ стосувалася і заяв вищого політичного керівництва Швейцарії – клаїни, яка є господаркою саміту. Заяви президентки Швейцарії Віоли Амгерд про те, що «жодна мирна угода не буде підписана за результатами саміту, оскільки це лише прелюдія до подальших переговорів», були вирвані з контексту та подані як «президентка Швейцарії визнала, що конференція щодо України не призведе до миру».

Насправді ж, стверджують журналісти, президентка Швейцарії Віола Амгерд припустила, що мирна конференція щодо України є «лише прелюдією до подальших переговорів». За її словами, обидві сторони повинні сидіти за столом переговорів щодо миру, враховуючи, що Росія не бере участі в цьому саміті. Амгерд припустила, що Росія може бути присутня на можливій наступній конференції.

Натомість пропагандисти з РІА «Новости» подали інформацію наступним чином: «Президентка Швейцарії визнала, що конференція не призведе до миру в Україні. Нам зрозуміло, що ми не підпишемо мирну угоду в кінці конференції. Мир вимагає, щоб обидві сторони сіли за стіл переговорів. На цей час це неможливо…».

Російські пропагандистські ЗМІ широко перепублікували та процитували статтю швейцарського ЗМІ Temps.ch, написану в розділі «Думка» Марі-Елен Міатон з її особистою субєктивною думкою про те, що Саміт миру є зібранням лише західних країн. Оскільки таке твердження відповідає наративам Кремля.

Інші пропагандисти з агентства ТАСС вказували, що конференція може стати провалом передусім через те, що влада Швейцарії аж надто підтримувала ініціативу Володимира Зеленського і не зважала на інші «альтернативні» підходи. Така візія теж перегукується із заявами російської влади.

Кремль і російська пропаганда обрали один із головних ракурсів атаки на Швейцарію: апеляція до її нейтралітету та звинувачення у відступі від цієї політики. Як повідомляє заборонене в країнах ЄС міжнародне російське ЗМІ RT та інші російські джерела, речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що «Швейцарія відходить від нейтралітету». Цю тему активно поширювали проросійські швейцарські ЗМІ. Зокрема, Transition News писала про неминучий провал Саміту, безперспективність «Формули Зеленського», а також негативне ставлення самих українців до своєї влади.

Проросійський сайт InfoMeduse зосередився на темі «нейтралітету», критикуючи уряд Швейцарії. Його стаття закликає припинити бойові дії проти росіян, але не говорить, як це може допомогти зупинити російське вторгнення.

У світлі Саміту миру по Україні видання InfoMeduse поширило низку конспірологічних теорій у кремлівському стилі про «державний переворот у Києві», «змову ЦРУ» та «бомбардування російськомовних людей на Донбасі з боку України». Про «неонацистів в уряді України» та зацікавленість Заходу у продовженні війни в Україні пише також франкомовне швейцарське проросійське видання ArretSurInfo.

У спробі підірвати саміт миру деякі швейцарські проросійські ЗМІ використали російську містифікацію, яка стверджує легітимність Зеленського як президента.

Нагадаємо, раніше ZAXID.NET повідомляв, що Росія розгорнула масштабну кампанію дискредитації українського форуму миру у Швейцарії.