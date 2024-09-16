Введення стану стихійного лиха допоможе мобілізувати більше грошей для боротьби з наслідками повеней

У Польщі 16 вересня оголосили стан стихійного лиха через масштабні повені. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Дональд Туск.

«У нашому розпорядженні в положенні про стан стихійного лиха є такий інструмент, як наказ про евакуацію, але, як я вже згадував вчора, ми будемо використовувати його», – зазначив Туск.

Відомо, що у затоплених районах буде запроваджено стан стихійного лиха на термін до 30 днів. Передбачені будуть лише необхідні обмеження прав і свобод, зокрема, наказ про евакуацію та заборона на перебування в певних місцях.

Для мешканців, які постраждали від повені, виділять мільярд злотих допомоги з резерву.

Міністерка клімату і навколишнього середовища Пауліна Хенніг-Клоська додала, що введення стану стихійного лиха допоможе мобілізувати більше грошей і ресурсів для боротьби з наслідками повеней.

Варто наголосити, що у Нижній Сілезії внаслідок прориву дамби між водосховищами Тополя і Козельно уже оголосили про негайну евакуацію частини міста Пачкув на південному заході країни.

В країнах Центральної та Східної Європи повені забрали життя кількох людей

Сильні зливи та повені в країнах Центральної та Східної Європи призвели до загибелі щонайменше 16 людей. Відомо, що у Чехії, неподалік міста Брунтал, потонула жінка, пошуки ще сімох цивільних продовжуються. В Австрії загинули двоє літніх чоловіків, а в Польщі стихія забрала життя шести людей.

Вода пошкодила греблі, затопила вулиці та будинки, а також пошкодила електропостачання.

Нагадаємо, з 14 вересня в низці європейських країн триває негода – через сильні опади в Румунії, Польщі, Австрії, Чехії та Німеччини фіксують різкий підйом рівня води у річках. Причиною стихійного лиха став генуезький антициклон «Боріс».

До Польщі, яка постраждала від масштабних повеней, приїдуть українські рятувальники, які допоможуть із ліквідацією наслідків негоди.