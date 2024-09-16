Повінь у польському місті Глухолази, де загинула людина

До Польщі, яка постраждала від масштабних повеней, приїдуть українські рятувальники, які допоможуть із ліквідацією наслідків негоди. Про це у понеділок, 16 вересня, повідомила віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк.

Внаслідок повеней у країні, зокрема на півдні, зруйновані дамби та мости, а також підтоплені міста. Внаслідок повеней у Польщі загинули вже двоє людей, є значні ушкодження інфраструктури.

«Україною прийнято рішення відправити до Польщі підрозділи ДСНС для допомоги у подоланні наслідків повеней. Наші рятувальники мають у цьому значний досвід. Мусимо допомогти нашим сусідам у важку годину. Так само як Польща з відкритим серцем взялася рятувати українців у перші дні повномасштабного вторгнення РФ», – повідомила Олена Кондратюк.

Скільки саме рятувальників прибудуть до Польщі для ліквідації наслідків, віцеспікерка не уточнила.

Нагадаємо, з 14 вересня в низці європейських країн триває негода – через сильні опади в Румунії, Польщі, Австрії, Чехії та Німеччини фіксують різкий підйом рівня води у річках. У Румунії та Польщі через повені є загиблі, у низці регіонів оголошений надзвичайний стан. Причиною повеней на території Польщі та низки європейських країн став генуезький антициклон «Боріс».

Через повені у Польщі та Чехії на невизначений термін затримуються потяги до України. У пресслужбі «Укрзалізниці» пояснили, що робити, якщо не потрапили на потяг через повінь.