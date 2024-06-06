Останні російські атаки по Україні були спрямовані безпосередньо на теплові та гідроелектростанції

Міністерство енергетики України заявило, що британська газета Financial Times у своїй статті поширила неправдиві відомості маніпулятивного змісту, які мають усі ознаки інформаційно-психологічної операції та просувають російські наративи. Відповідне повідомлення опублікувала пресслужба міністерства ввечері у середу, 5 червня.

Як стверджують урядовці, перекладені уривки статті «Росія знищила понад половину енергетики України» передрукували українські медіа та поширили низка телеграм-каналів, а сам матеріал викликав резонанс у суспільстві.

В Міненерго зауважили, що британська газета з посиланням на анонімні джерела в українському уряді поширює російські наративи та сприяє залякуванню населенню. Зокрема, неназваний представник української влади у матеріалі стверджує: «Ми повинні готуватися до життя в холоді і темряві». У Міненерго кажуть, що таке твердження «спрямоване на поширення страху та паніки серед населення». Натомість ця інформація жодним чином не отримала підтвердження з боку офіційних джерел.

Неправдива інформація, яка подається як факт стосується підвищення тарифів з 31 травня. Зокрема, в матеріалі Financial Times йдеться про ухвалення рішення про підвищення тарифів на електроенергію для населення у 2 рази. У Міненерго це назвали «відвертою брехнею і маніпуляцією» та наголосили, що розмір тарифу збільшився на 63% і «є велика різниця» між 60 та 100%.

За даними Міненерго, наразі в українському інфопросторі значно збільшилася кількість інформаційних вкидів, пов’язаних з темою енергетики, які мають ознаки ІПСО і спрямовані на створення соціальної напруги, залякування українців і формування недовіри до дій влади.

«Щоб надати матеріалу видимість достовірності, у статті змішуються правдиві і фальшиві дані та містяться апелювання до емоцій читача», – йдеться у заяві міністерства.

У Міненерго закликали не поширювати неправдиві наративи і дезінформацію та довіряти тільки офіційним джерелам інформації.

Зазначимо, у статті Financial Times від 5 червня повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення Росії Україна втратила більш ніж половину своїх генеруючих потужностей і зараз їх обсяг складає менше 20 ГВт. Також зазначалося, що удари Росії по енергосистемі України, ймовірно, призведуть до того, що українцям доведеться жити в холоді й темряві протягом наступної зими. Зокрема, один із неназваних чиновників заявив, що до зими українці проводитимуть без електрики більшу частину дня. Це повязане зокрема з тим, що останні російські атаки по Україні були спрямовані безпосередньо на теплові та гідроелектростанції.