11 502 будинки були затоплені або пошкоджені внаслідок повені

Від шторму «Борис» у Польщі станом на 21 вересня постраждали 57 тисяч осіб. Про це повідомив голова канцелярії прем'єр-міністра Польщі Ян Грабєц.

Відомо, що станом на 21 вересня режим стихійного лиха діє у 749 населених пунктах Польщі. Грабєц зазначив, що кількість постраждалих від підтоплення у країні сягає 57 тисяч громадян, з них 6 544 осіб довелося евакуювати.

Голова канцелярії додав, що 11 502 будинки – як приватні, так і багатоквартирні – були затоплені або пошкоджені в результаті стихійного лиха. Повені пошкодили також 6 033 господарських будівель та 724 громадські об'єкти, серед яких школи, дитячі садки, адміністративні будівлі, дороги та мости.

Повені у Європі

Нагадаємо, з 14 вересня унаслідок генуезького циклону «Борис» у країнах Центральної та Східної Європи фіксували рясні опади дощу, що спричинили суттєве підняття води у річках. Інтенсивні зливи йшли в Румунії, Польщі, Австрії, Чехії та Німеччині.

Через стихійне лихо в Польщі та Чехії залізничні оператори обох країн тимчасово скасували низку рейсів. У Польщі прем’єр-міністр Дональд Туск провів екстрену нараду, а пізніше оголосив стан стихійного лиха в затоплених районах. Він також сказав, що уряд виділить мільярд злотих (258 тис. доларів) виплат жертвам повеней.

15 вересня за дорученням президента Володимира Зеленського, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запропонував «відповідним країнам нашої частини Європи допомогу рятувальників ДСНС України».