«Укрзалізниця» корегує рух поїздів відповідно до повідомлень європейських залізничних операторів

«Укрзалізниця» опублікувала оновлені дані про зміни руху низки поїздів через потужні повені у Центральній та Східній Європі. Про це повідомили у Telegram-каналі державного перевізника 17 вересня.

Станом на ранок вівторка потяги міжнародного сполучення курсують за такими напрямками:

Рейс «Відень – Київ – Відень» продовжує курсувати як «Будапешт – Київ – Будапешт»;

Рейс «Відень – Чоп – Відень» угорськими вагонами класу «Інтерсіті» також курсує як «Будапешт – Чоп – Будапешт»;

Рейс «Прага – Перемишль – Прага» відновлюється обʼїзним маршрутом через станцію Петровіце-у-Карвіне без заїзду в Остраву;

Рейс «Прага – Чоп – Прага» продовжить прямувати в обʼїзд із незначним запізненням.

Окрім цього, з технічних причин на перегоні між Захонню і Тужером для рейсів 146 «Чоп – Будапешт» і 644 «Дебрецен – Мукачево» налагоджено автобусний трансфер, працюють угорські координатори, додали в «УЗ».

Усі поїзди у сполученні України та Варшави, Хелма, Перемишля, Кошице, Будапешта, Захоні, Кишинева курсують за розкладом.

Повені у Європі

Нагадаємо, з 14 вересня унаслідок генуезького циклону «Борис» у країнах Центральної та Східної Європи через рясні опади дощу суттєво піднялась вода у річках. Від інтенсивних злив та повеней страждають Румунія, Польща, Австрія, Чехія тощо. Станом на 16 вересня було відомо про щонайменше 16 загиблих унаслідок повеней в цих країнах.

Через стихійне лихо в Польщі та Чехії залізничні оператори обох країн тимчасово скасували низку рейсів. У Польщі прем’єр-міністр Дональд Туск провів екстрену нараду, а пізніше оголосив стан стихійного лиха в затоплених районах. Він також сказав, що уряд виділить мільярд злотих (258 тис. доларів) виплат жертвам повеней. 16 вересня віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк повідомила, що Україна направить до Польщі рятувальників, які допомагатимуть із ліквідацією наслідків негоди.