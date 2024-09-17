Повінь у польському курортному містечку Льондек-Здруй. Річка Бяла-Лондецька затоплює місто

Кількість загиблих через потужні дощі та спричинені ними повені у Центральній та Східній Європі зросла щонайменше до 16, ще кілька людей вважаються зниклими безвісти. Про це ідеться у статті видання The Guardian 16 вересня.

У Польщі загинули вже п’ятеро громадян – у місті Ниса, що в південно-західній Польщі, потонув хірург, який повертався із роботи. Ще четверо людей загинули у містах Бельсько-Бяла та Льондек-Здруй,що на півдні країни.

В Австрії двоє чоловіків у віці 70 і 80 років потонули, опинившись у пастці під час повені в своїх будинках в містах Бьохаймкірхен і Зірндорф, що на північному сході федеральної землі Нижня Австрія, яка найбільше постраждала від повені.

У Чехії начальник поліції Мартін Вондрашек повідомив, що жінка потонула в струмку, який вийшов з берегів біля міста Брунтала на північному сході країни. Ще семеро людей вважаються зниклими безвісти. У Румунії число загиблих внаслідок вируючої стихії зросло до семи.

«Десятки тисяч людей були евакуйовані зі своїх домівок по всій території Австрії, Чехії, Угорщини, Румунії та Словаччини, коли шторм “Борис” спричинив найсильнішу повінь, зафіксовану в регіоні за останні два десятиліття. Вода прорвала дамби, затопила вулиці, вивела з ладу електрику, а подекуди затопила цілі квартали», – пише видання.

Згідно з прогнозами, у понеділок екстримальнні дощі повинні були послабшати в багатьох регіонах, але, оскільки рівень води деяких річок навряд чи досягне свого піку протягом декількох днів, низка великих міст готується до потенційно катастрофічних повеней. Зокрема угорський Будапешт та словацька Братислава перебувають у стані бойової готовності черз можливий розлив річок упродовж цього тижня.

Повені у Європі

Нагадаємо, з 14 вересня унаслідок генуезького циклону «Борис» у країнах Центральної та Східної Європи фіксують рясні опади дощу, що спричинили суттєве підняття води у річках. Інтенсивні зливи ідуть в Румунії, Польщі, Австрії, Чехії та Німеччині.

Через стихійне лихо в Польщі та Чехії залізничні оператори обох країн тимчасово скасували низку рейсів. У Польщі прем’єр-міністр Дональд Туск провів екстрену нараду, а пізніше оголосив стан стихійного лиха в затоплених районах. Він також сказав, що уряд виділить мільярд злотих (258 тис. доларів) виплат жертвам повеней.

15 вересня за дорученням президента Володимира Зеленського, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запропонував «відповідним країнам нашої частини Європи допомогу рятувальників ДСНС України». 16 вересня віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк повідомила, що Україна направить до Польщі рятувальників, які допомагатимуть із ліквідацією наслідків негоди.