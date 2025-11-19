Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки і цивільні авто

У ніч на середу, 19 листопада, російські окупанти здійснили масований обстріл Харкова. Внаслідок атаки постраждали понад 40 людей, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вибухи у місті пролунали близько півночі. За попередніми даними, росіяни застосували проти Харкова 11 безпілотників.

За даними Олега Синєгубова, вибухи лунали у Слобідському та Основʼянському районах міста. Там ударний дрон влучив у 9-поверховий будинок. На місці удару зайнялася пожежа.

Внаслідок атаки постраждали щонайменше 36 людей. Серед них – дві дитини 9 та 13 років, а також 18-річна дівчина. Шістьох постраждалих госпіталізували. З пошкодженої багатоповерхівки евакуювали 48 людей, серед них – троє дітей.

Доповнено 08:46. Кількість постраждалих внаслідок російської атаки збільшилася до 46 людей, повідомив Олег Синєгубов. За даними ОВА, Росія завдала удару по Харкову 19 ударними безпілотниками.

Обстріл пошкодив щонайменше 10 автомобілів та розташований поруч житловий будинок, зайнялися пожежі в гаражах та на даху офісної будівлі. Також серйозно пошкоджений супермаркет «Сільпо».

На місці події працюють правоохоронці та рятувальники. Наразі триває усунення наслідків обстрілу. За фактом обстрілу слідчі розпочали досудове розслідування за ст. 438 ККУ (вчинення воєнного злочину).

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 19 листопада росіяни випустили 524 цілі – 476 дронів та 48 ракет різних типів.

За попередніми даними, ППО ліквідувала 483 повітряні цілі:

442 ворожих БпЛА,

34 крилаті ракети Х-101;

7 крилатих ракет «Калібр».

Втім, зафіксовано влучання сімох ракет та 34 ударних дронів на 14 локаціях, а падіння уламків на шістьох локаціях. Основними напрямками атаки стали Львівщина​​​​​​​, Тернопільщина та Харківщина.