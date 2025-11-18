Росія атакувала Дніпро та район безпілотниками, у місті виникли пожежі

Російські війська у ніч на вівторок, 18 листопада, масовано атакували Дніпро дронами. Внаслідок обстрілу постраждали вагони і залізничний вокзал, а також будівля редакції «Суспільного» та «Українського радіо».

Росія атакувала Дніпро та район безпілотниками, у місті виникли пожежі. «Укрзалізниця» повідомила, що через обстріл із затримкою приблизно на 2,5 год. вирушили два пасажирські поїзди:

31 Запоріжжя – Перемишль;

119 Дніпро – Холм.

«Пасажири та бригади цих поїздів, а також приміського поїзда 6044 Пʼятихатки – Дніпро протягом усієї атаки перебували в укритті вокзалу та ушкоджень не зазнали», – йдеться у повідомленні.

Крім цього, вибуховою хвилею вибито декілька вікон у вагонах та на вокзалі. А регіон частково знеструмлено, через що залізничники задіяли резервні тепловози.

Також через атаку пошкоджено будівлю редакції «Суспільне Дніпро» та «Українського радіо Дніпра»

Фото «Суспільного», пошкодження будівлі редакції внаслідок атаки РФ

«Внаслідок обстрілу сталася пожежа, повилітали вікна та двері, пошкоджено перекриття будівлі і дах. У момент атаки співробітників у редакції не було», – додали у повідомленні.

Доповнено о 08:12. Голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко зазначив, що внаслідок атаки у Дніпрі постраждали двоє людей: 59-річна жінка та 67-річний чоловік госпіталізовані в стані середньої тяжкості

В обласному центрі пошкоджено транспортне та приватне підприємства, адмінбудівлю, СТО, магазини та кіоски, заклад громадського харчування, 6 багатоквартирних будинків, гаражі та понад 20 автомобілів.

Нагадаємо, російські війська в ніч на понеділок, 17 листопада, атакували енергетичну та портову інфраструктуру у кількох містах Одеської області.

Після того, як російський БпЛА влучив у корабель зі зрідженим газом поблизу українського порту Ізмаїл, мешканців румунського села Плауру евакуювали.