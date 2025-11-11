Внаслідок атаки є пошкодження на цивільній енергетичній інфраструктурі

У ніч на вівторок, 11 листопада, російські окупанти масовано атакували безпілотниками Одеську область. Атака спричинила пожежі на об’єктах цивільної інфраструктури, повідомили у пресслужбі ДСНС, а також голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Про загрозу застосування безпілотників на Одещині повідомили ще близько 23:00 10 листопада у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ. Станом на ранок 11 листопада у регіоні досі оголошена повітряна тривога.

За даними Олега Кіпера, попри активну роботу ППО в області є пошкодження об’єктів цивільної енергетичної та транспортної інфраструктури. Одна людина зазнала осколкових поранень, їй надали медичну допомогу на місці.

«Внаслідок ударів на кількох енергетичних об’єктах спалахнули пожежі, які оперативно ліквідовані рятувальниками. Також пошкоджено депо “Укрзалізниці” та адміністративні будівлі», – повідомив голова ОВА.

Кіпер повідомив, що критична інфраструктура в області наразі працює на генераторах. Після атаки на Одещині також відкрили пункти незламності.

Нагадаємо, у ніч на 2 листопада росіяни атакували автостоянку вантажних авто на Одещині. Внаслідок удару двоє людей загинули, троє зазнали поранень.