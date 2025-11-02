Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа на автостоянці

У ніч на неділю, 2 листопада, російські війська завдали удару по території Одеської області, застосувавши безпілотники. Внаслідок атаки на автостоянці з вантажними автомобілями спалахнула пожежа, двоє людей загинули. Про це повідомила Одеська обласна військова адміністрація та Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За даними ОВА, вночі під час російської атаки активно працювала ППО, однак не вдалося уникнути пошкоджень об’єктів цивільної інфраструктури. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа на автостоянці, там вогнем було знищено п’ять вантажівок. За попередніми даними, загинули двоє людей, ще троє мешканців отримали поранення.

В Ізмаїльській міській раді уточнили, що особи загиблих наразі встановлюються. Правоохоронці документують черговий воєнний злочин Росії проти цивільного населення.

Повітряні сили ЗСУ додали, що загалом вночі 2 листопада російські військові атакували Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М» та 79 БпЛА. ППО ліквідувала 67 дронів на півночі, півдні та сході країни.

«Зафіксовано влучання однієї балістичної ракети та 12 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння уламків на 2 локаціях», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 1 листопада російська армія завдала ракетного удару по Миколаєву. Внаслідок атаки одна людина загинула та ще 15 отримали травми.