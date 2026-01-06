Зеленський провів ротації у складі заступників СБУ після звільнення Малюка

Президент України Володимир Зеленський здійснив перестановку у складі заступників для новопризначеного тимчасового виконувача обовʼязків голови СБУ Євгена Хмари. Також Зеленський змінив склад РНБО, ввівши до нього нового очільника ОП Кирила Буданова. Відповідні укази опубліковані на сайті Офісу президента 5 січня.

Володимир Зеленський звільнив з посади першого заступника голови СБУ Сергія Андрущенка та призначив на його місце генерала Олександра Поклада. Раніше Поклад був просто заступником у структурі СБУ.

Також президент призначив заступниками Хмари начальника Департаменту контррозвідки СБУ Андрія Тупікова та керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки Дениса Килимника. Крім того, своїми указами Зеленський звільнив очільника Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки Олександра Дубровіна та заступника голови СБУ Сергія Наумюка. Зазначимо, у травні 2023 року журналісти виявили у батька Наумюка виявили досі не анульований російський паспорт. Сам посадовець заявляв, що його батько та брат отримали їх вимушено.

Крім того, свої указом Зеленський вивів зі складу РНБО нового керівника ГУР Олега Іващенка, який був керівником Служби зовнішньої розвідки. До складу РНБО увійшов новий голова Офісу президента та колишній очільник ГУР Кирило Буданов.

Нагадаємо, 5 січня голова СБУ, генерал-лейтенант Василь Малюк подав у відставку. До того проти зняття Малюка з посади офіційно виступили керівник Угруповання обʼєднаних сил Михайло Драпатий, командир 1-го корпусу НГУ «Азов» Денис «Редіс» Прокопенко, голова Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді, засновник «Азову» та командир 3-ї ОШБр Андрій Білецький.

На місце Малюка Зеленський призначив генерал-майора Євгена Хмару, який до того був керівником Центру спецоперацій для боротьби з тероризмом.