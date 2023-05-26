Сам Наумюк заявив, що родичі подали заявку на скасування громадянства Росії

Батько заступника голови СБУ Сергія Наумюка, якого призначили на посаду 24 травня 2023 року, має чинний російський паспорт. Паспорт Анатолія Наумюка досі не анульований, про що свідчить його відсутність у базі недійсних паспортів, повідомили у п'ятницю, 26 травня, журналісти «Схем».

Новообраний заступник голоси СБУ раніше повідомив, що в його батька та брата дійсно є російські паспорти, проте запевнив, що отримання цих паспортів було нібито вимушене. За словами Сергія Наумюка, його родичі вже начебто відмовилися від російських паспортів.

«Відповідно до витягу з реєстру "Роспаспорт", який "Схеми" отримали у своє розпорядження, паспорт громадянина РФ Анатолія Наумюка був оформлений у 2015 році у місті Тула. Анатолій Наумюк має індивідуальний податковий номер платника податків в Росії, прив’язаний до його паспорта громадянина РФ. Це журналісти підтвердили через сайт російської Податкової служби», – повідомили журналісти «Схем».

Водночас у прес-службі СБУ заявили, що перед призначенням на посаду заступника голови відомства, Сергій Наумюк пройшов необхідні перевірки, а його батько та брат нібито очікують на скасування російського громадянства. В СБУ повідомили, що російські органи спеціально блокують розгляд заяв на анулювання російських паспортів.

Брат Сергія Наумюка працював з 2015 по 2017 роки в Москві, а згодом переїхав до США, де, за даними Сергія Наумюка, разом із батьком подали документи для анулювання громадянства. Водночас у день призначення його на посаду заступника голови СБУ він відмовився готовити з журналістами щодо громадянства Росії в його родичів, посилаючись на прес-службу СБУ.