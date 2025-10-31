Внаслідок влучання в 9-поверховий житловий будинок спалахнула пожежа

Пізно ввечері 30 жовтня та у ніч на 31 жовтня російська армія атакувала Суми десятьма ударними БпЛА. Зафіксували влучання по інфраструктурі та багатоповерхівках. Про це повідомили в. о. міського голови Артем Кобзар та ДСНС України.

Відомо, що внаслідок влучання в 9-поверховий житловий будинок у Сумах на верхніх поверхах загорілися п’ять квартир та сім балконів. Рятувальники врятували 12 мешканців. За попередньою інформацією, внаслідок атаки травмовано 11 людей, серед них – четверо дітей.

Проте найбільші руйнування та масштабні пожежі виникли на об’єкті інфраструктури.

Також відомо, що російські війська завдали удару по пасажирському депо в Сумах та залізниці в Харківській області. Згідно з повідомленням «Укрзалізниці», в Сумах пошкоджено та знищено господарські приміщення компанії, а також рухомий склад. На поїзд №779/780 Суми – Київ оперативно подали підмінні вагони, тож він вирушив за графіком. На Харківщині росіяни пошкодили інфраструктуру залізниці в районі Лозової. Через це поїзд №228/227 Гусарівка – Івано-Франківськ прямує зміненим маршрутом і з затримками.

«За попередньою інформацією, ніхто не постраждав – усі працівники вчасно перейшли до укриттів», – додали у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти середи, 29 жовтня, російські окупанти масовано атакували Одещину. У регіоні була пошкоджена енергетична та транспортна інфраструктура.