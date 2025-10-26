Наслідки атаки зафіксували у кількох районах Києва

В ніч на неділю, 26 жовтня, Київ знову опинився під атакою росіян. Внаслідок обстрілу загинули три людини, ще 29 мешканців постраждали. Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко та Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

О 02:34 Ткаченко написав, що над столицею помітили декілька ворожих БпЛА, у місті пролунали вибухи. Згодом стало відомо, що наслідки атаки зафіксували у кількох районах Києва.

Зранку в неділю рятувальники повідомили про ліквідацію наслідків обстрілу БпЛА у Деснянському районі, де сталися пожежі. На одній з локацій сталось загоряння в 9-поверховому житловому будинку, з верхніх поверхів було врятовано 13 мешканців. За іншою адресою безпілотник влучив в 16-поверхівку, внаслідок чого з 1 по 9 поверх вибито вікна.

Також надійшли повідомлення про влучання дрона в багатоповерхівку в Оболонському районі.

Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що станом на ранок підтверджена загибель трьох людей. Ще 29 мешканців постраждали, серед них є діти, наймолодшому – 4 роки.

«В лікарнях міста перебувають 7 постраждалих, в тому числі двоє дітей. Інші отримують лікування амбулаторно», – додав Кличко.

Нагадаємо, у ніч на суботу, 25 жовтня, російські війська завдали удару по Києву балістичними ракетами, спалахнули пожежі у кількох локаціях.