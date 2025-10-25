Внаслідок атаки здійнялися пожежі у кількох локаціях

У ніч на суботу, 25 жовтня, російські війська завдали удару по Києву балістичними ракетами, спалахнули пожежі у кількох локаціях. Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Повітряну тривогу в Києві оголосили о 03:51 через загрозу удару балістичними ракетами, за кілька хвилин у місті пролунала серія потужних вибухів. Внаслідок атаки здійнялися пожежі у кількох локаціях на лівому березі. Зокрема, пошкодження зафіксували в Деснянському та Дарницькому районах.

У Дніпровському районі в житловій зоні вибиті вікна та понівечені автомобілі. Внаслідок атаки постраждав дитячий садочок. Наразі відомо про дев’ятьох постраждалих, трьох із них госпіталізували.

Відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків російського обстрілу.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький зазначив, що внаслідок ракетної атаки у Дарницькому районі Києва перекритий рух транспорту вулицею Бориспільською на ділянці від вулиці Вересневої до провулка Надії Світличної, а також провулком Ігоря Качуровського до вулиці Бориспільської.

Доповнено о 09:18. Ткаченко зазначив, що через російську атаку загинула одна людина, 10 киян отримали поранення.

Нагадаємо, в ніч на четвер, 23 жовтня, російські військові завдали удару безпілотником по залізничній станції у Сумах. Внаслідок обстрілу постраждали працівники залізниці.