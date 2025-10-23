Олена Губанова та оператор Євген Кармазін висвітлювали ситуацію в прифронтовому місті

Внаслідок удару російського БпЛА «Ланцет» у Краматорську загинули журналістка телеканалу Freedom Олена Губанова та оператор Євген Кармазін. Про це 23 жовтня повідомив голова Донецької ОВА Володимир Філашкін.

«З перших днів повномасштабного вторгнення РФ вони висвітлювали ситуацію в області, розповідали правду про ворожі злочини, евакуацію цивільного населення, історії наших захисників. Вони працювали у найгарячіших точках Донеччини, були всюди завжди перші. Важко повірити, що це могло статись саме з ними», – повідомив Володимир Філашкін.

Фото Володимира Філашкіна

Під час влучання журналісти перебували в автомобілі на заправній станції. В редакції телеканалу Freedom уточнили, що спеціальний кореспондент Олександр Количев із пораненнями доставлений до лікарню. Під час влучання журналісти перебували в автомобілі на заправній станції.

Олена Губанова (Альона Грамова) народилась у місті Єнакієве Донецької області. З 2021 року працювала воєнною кореспонденткою каналів українського державного іномовлення. Як розповіли в МПІУ, вона висвітлювала війну у найгарячіших точках Донецької та Дніпропетровської областей. У червні 2023 року вона отримала орден «Княгині Ольги» III ступеня. Їй було 43 роки.

Євген Крамазін народився в Краматорську. З 2022 року працював оператором каналів українського державного іномовлення. Йому було 33 роки.

За даними Національної спілки журналістів, в Україні з початку російсько-української війни у 2014 році загинули 133 медійники.